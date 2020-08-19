مفاجأة.. صاحبة الفضل في تغير أديل كانت مدمنة للمخدرات

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كانت قد اعلنت النجمة أديل عن السر وراء هذا التحول الجذري الذي طرأ عليها في الشهور الأخيرة بعد ظهورها وقد فقدت الكثير من وزنها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن أديل اعلنت ان الفضل في ذلك، يرجع لقراءتها لكتاب غير حياتها للابد بعنوان Stop Pleasing، Start Living للكاتبة جلينون دويل.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الكاتبة، خاضت حربها الخاصة أيضا مع التحول للافضل، اذ كانت قبل امتهانها الكتابة، عبارة عن سيدة تعاني من الادمان على المخدرات والكحوليات وتعيش مع زوج غير وفي، غير انها كافحت للخروج من ذلك.

