فضيحة التسريبات تهز الزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:30 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة كبرى عندما كان مدربًا داخل صفوف القلعة البيضاء.

 

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة لبس المذاع عبر فضائية النهار أنه عانى بشكل كبير خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، بسبب وجود عدد من الأفراد داخل النادي الذين يسربون تشكيل المباريات.

 

وأضاف: "خالد جلال المدير الفني لنادي مصر أكد في تصريحات إذاعية على أنه غير خطته بالكامل بعدما علم بمحاضرة باتريس كارتيرون والتشكيل الرسمي لنادي الزمالك ".

 

وأوضح: "عانيت من تلك النقطة خلال فترة تواجدي داخل نادي الزمالك، خاصة وأن الاداريين داخل جدران النادي يقومون بتسريب التشكيل، مما جعلني أطيح ببعض من الجهاز الفني وقضيت على فكرة تسريب التشكيل ".

 

كان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع نادي مصر أمس ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري.

 

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