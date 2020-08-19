فتحي وهاني معا.. ميدو يتوقع خطة رينيه فايلر لمواجهة الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في مباراة القمة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتوقع ميدو خلال برنامجه اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، تشكيل الأهلي، حيث أشار إلى أن الأهلي سيبدأ بمروان محسن في الهجوم، وخلفه جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

وتابع: "فيما سيكون أيمن أشرف ومعلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في الدفاع، فضلا عن السولية وديانج في الوسط، وسيدفع بمحمد هاني ولكن أمام أحمد فتحي في الوسط، حتى ينجح في إيقاف خطورة عبد الشافي".

وواصل: "وضع فايلر لأحمد فتحي في تشكيل الأهلي الذي سيبدأ به مباراة الزمالك، مجرد قراءة لعقل المدرب وليست معلومة".