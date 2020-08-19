عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:24 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
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أكد وكيل اللاعبين حازم الحديدي أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، استقر على رد أموال شركة الإعلان الذي قام بعمله قبل ترك الأهلي.

 

وأشار إلى أن اللاعب مر بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، وقام بالاتفاق أمس الثلاثاء مع الشركة المُعلنة لرد جميع الأموال اللي حصل عليها من الإعلان الأخير قبل ترك الأهلي.

 

وتابع حازم الحديدي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، "الشركة المعلنة لم تتجه إلى مقاضاة رمضان والمعلن لم يفكر في الأمر من الأساس.. رمضان قام بالتواصل مع المعلن واتفق على رد الأموال بالفعل كاملة نظرا لكون المعلن تضرر بعد رحيل رمضان من الأهلي".

 

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان أبلغ إدارة الأهلي منذ عدة أيام بعدم رغبته في الاستمرار، وأنه يريد اللعب في صفوف بيراميدز.

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