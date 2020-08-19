مصطفى درويش: "بـ100 وش" كان مفاجأة بكل المقاييس.. وهذه حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان مصطفى درويش، أن  مسلسل "بـ100 وش"كان مفاجأة بكل المقاييس وكنان سعيد جدا بالعمل مع كل فريق المسلسل، خاصة بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تعطي فريق العمل مساحة جيدة من الارتجال، وحقيقي أن كاملة هي سر نجاح العمل بدون شك.

وأثنى على أبو ذكرى خلال تصريحات صحفية مؤكدًا أنها تمتلك تلقائية وراحة في شخصيتها، ولديها القدرة على توجيه الممثل دون أن يشعر بالتوتر، والخوف أثناء التمثيل.

وجدد تأكيده أن كل أعمالها تكون علامات فارقة في الدراما أو السينما وأي ممثل عمله مع كاملة يكون نقطة تحول في حياته، وأنا شخصيا أتمنى العمل معها دائما.

وعن حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل أجاب قائلًا: "حتى الآن غير معروف، لكن على الأقل لن يكون هناك جزء ثان برمضان المقبل إن شاء الله وربما قد يكون في عام آخر ليس لدي معلومات حول الموضوع".

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