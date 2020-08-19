عاجل.. العسكريون في مالي يدعون لتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلن العسكريون في مالي تشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الشعب"، ودعوا أيضا إلى انتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أكد العسكريون أن كافة الاتفاقات الدولية ستُحترم.

أفاد التلفزيون الرسمي لجمهورية مالي، أن رئيس البلاد أبوبكر كيتا، أعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مساء اليوم الثلاثاء، بأن جنودا متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا.

وجاء الاعتقال بعد تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وقالت "رويترز" إنه لم يتسن لها الاتصال بالمتحدث باسم كيتا للتعليق.

وألقت جماعة مسلحة القبض واعتقلت رئيس الوزراء ونجل الرئيس المالي.

وتناقلت وسائل محلية عدة أنباء عن حصول تمرد لوحدات من الجيش في ثكنة قرب العاصمة المالية باماكو، وقالت مصادر إن انقلابا عسكريا جرى، وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمان.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد مالي مؤخرا أزمة سياسية داخلية حادة، وتطالب المعارضة باستقالة رئيس البلاد، رافضة خيارات التسوية التوفيقية.

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