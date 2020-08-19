مصطفى درويش: تلقيت المساندة والدعم من زملائي في الوسط الفني خلال فترة مرضي بـ "كوورنا"

قال الفنان مصطفى درويش، إنه تلقى كل الحب والدعم والرعاية من الوسط الفني أثناء فترة مرضه بفيروس "كورونا" المستجد.





وأضاف في تصريحات صحفية: "حقيقي تلقيت محبة لم أكن أتوقعها من أصدقائي بالوسط الفني وجمهوري وكثيرين وجدتهم من المحبين والمساندين خلال تلك الفترة الصعبة، ولا أنسى أبدا موقف المخرج بيتر ميمي، الذي دعمني خلال رحلة علاجي وحتى شفائي.





وأشار إلى أنه تعلم خلال فترة مرضه الحرص الشديد وعدم الاستهتار بالصحة وقول مفيش مشكلة ومش هيحصل حاجة، فالاستهوان بالمرض وبالاحتياطات والاحترازات قد ينقله بكل سهولة، كما شعرت بالخوف الشديد وضآلة كل شيء حولي بسبب فيروس لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وخفت كثيرا على من حولي من الإصابة.



