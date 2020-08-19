بعد انفصالها.. تعليق مفاجئ من مي حلمي على صورها مع محمد رشاد









وشاركت مى صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة :"اللى بيقعدلك فى الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوة بين الناس".

فاجأت المذيعة مي حلمي، متابعيها بشأن صورها مع زوجها السابق محمد رشاد، الذي مسح كل الصور التي تجمعه بها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وردت مي حلمي، على سؤل إحدى متابعاتها عن سبب احتفظها بصورها مع محمد رشاد، عبر خاصية الأستوري والتي سألتها "ليه ممستحتيش صورك مع رشاد؟!" فيما أجابتها قائلة: "وامسحها ليه!؟".كانت الإعلامية مى حلمى قد أعلنت تسليم فستانى زفافها إلى عروستين والتى أعلنت منذ أيام عن التبرع بهما، وذلك بعد انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد.