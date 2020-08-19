"مؤلمة الحياة حين نعيشها".. أحمد فلوكس يوجه نصيحة للجمهور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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وجه الفنان أحمد فلوكس، نصيحة لجمهوره من خلال التجارب الذي عاشها في الحياة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب قائلًا: "تبدو الحياة سهلة حين نتكلم عنها، صعبة حين نتعامل معها، مؤلمة حين نعيشها ومتعبة حين نجري مضمارها قصيرة حين نفكر فيها ولكنها رائعة حين نقتنع بها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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