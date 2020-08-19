من جديد عمل غنائي يجمع بين عمر كمال وحمو بيكا.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن مواعيد عرض اغنيته الجديدة "الفلوس" .

ونشر بيكا بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي بـ "إنستجرام"، حيث تصدر الثنائئ بوستر العمل الجديد.

وعلق بيكا علي الفيديو قائلاً: "انتنظروا قريباً أقوى تراك يوم الخميس".

يشار إلى أن بيكا شارك عمر مؤخرًا في مهرجان "بنتخان" ، وحقق نجاحاً كبيراً ، والمهرجان من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي، والمهرجان مقتبس من أغنية أجنبه كان سبق واقتبسها الفنان محمد فؤاد فى أغنية له بعنوان "قلبي".

وتصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا مؤخرًا التريند، عقب الفيديو الذي كان حول حوار بينه وبين عمر كمال وعدم معرفة حمو بيكا أن ساعة إلا ربع هي ذاتها 45 دقيقة مما جعل الجمهور يسخر منه عقب رد على عمر كمال قائلا: "معرفش".

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