لوفرين يوضح رأيه في الانتقادات العنصرية لمحمد صلاح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد ديان لوفرين، نجم زينيت الروسي ومنتخب كرواتيا، أنه إذا كان إنجليزيا، لاحترمه المحللون في إنجلترا أكثر من ذلك.

 

وقال لوفرين في حوار حصري لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأزمة كانت إنني كرواتيا ألعب في إنجلترا، الأمر كان صعب بالنسبة لنا، خاصة أننا فزنا على إنجلترا في نصف النهائي، ولم يقدروني كلاعب مهم ومن أفضل اللاعبين في ليفربول".

 

وأكمل: "أعتقد أنني في عام 2019 قدمت مستوى جيد لكن مع ذلك المحللين الإنجليزيين كانو يسخرون مني، لذلك انتقمنا".

 

وتابع: "100% صلاح تعرض لنفس ماتعرضت له، هذه حقيقة لا تستطيع أن تغيرها، قد تكون جيدة لمحمد صلاح في أن يستخدم هذا الغضب ضدهم ويظهر إمكانياته داخل الملعب بأنه الأفضل".

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