موعد مباراة بايرن ميونخ وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب خوسيه ألفالادي بمدينة لشبونة البرتغالية، مباراة نصف النهائي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وأوليمبيك ليون الفرنسي.

وكانت مباراة نصف النهائي الأول قد أقيمت أمس بملعب "دا لوز" بين باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني، وانتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية دون رد.

ويسعى النادي البافاري لمواصلة زحفه نحو اللقب، بعد أن أقصى برشلونة بنتيجة 8-2، فيما يأمل ليون في مواصلة مفاجآته، بعد الإطاحة بيوفنتوس ومانشسار سيتي من الإدوار الإقصائية.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويديرها الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز.

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