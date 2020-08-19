الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

ذكرت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالفريق على أعتاب ضم صفقة قوية في الميركاتو الصيفي، تتمثل في نجم نادي الزمالك السابق.

ووفقً للمصادر، فإن الأهلي يخطط لجلب محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة حالياً، والزمالك سابقاً.

وتناقش لجنة التخطيط بالفريق، بالمشاورة مع السويسري رينيه فايلر، لإتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ولفت اللاعب الأنظار بشدة خلال الفرة للحالية، بعد مردوده الجيد مع مصر المقاصة.

وقاد اللاعب فريقه بالأمس للفوز على الجونة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بهدف دون رد، سجله بشكل رائع.

وانضم إبراهيم بعقد لمدة موسمين مع المقاصة، مطلع الموسم الجاري، قادماً من نادي الزمالك.

ويستعد اللاعب للدخول في موسمه الأخير مع المقاصة، وهو ما دفع إدارة الأهلي لاستغلال الأمر والتفاوض معه.