خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن مصر وصلت إلى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، متابعًا: "ولكن مازلنا نحذر، ولا نريد الإفراط في التفاؤل".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "سيطرنا على الوباء ولكن لم ننتصر عليه، نحن في مرحلة التفاؤل الحذر".

واستكمل: "ما وصلنا إليه مع فيروس كورونا كان نتيجة عمل مجتمعي متكامل، وإذا فقدنا الحذر سنفقد السيطرة على الفيروس في لحظة".

وشدد على أنه يجب على المواطن التمسك بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وغسل الأيدي، والتوجه إلى الطبيب حال الشعور بأي أعراض.

وتابع: "سنظل في مرحلة التفاؤل الحذر حتى الوصول إلى صفر إصابات وصفر وفيات"، موجهًا رسالة لـ المواطنين، قائلًا: "نجحنا بيكم وبالتزامكم، وسنستكمل نجاحنا بكم وبالالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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