رعب في برشلونة بسبب ميسي

ساد القلق بين جماهير برشلونة، بعدما وردت بعض الأخبار نقلا عن التقارير البرازيلية، التي أشارت إلى أنه من المحتمل رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البرسا خلال الفترة المقبلة، بعد الخروج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وما زاد قلق الجماهير هو عدم خروج مسؤولين في النادي الكتالوني لنفي هذا الأمر، والتزم الجميع الصمت.

ونوهت التقارير إلى أن ما دفع ميسي لعدم الرد على هذه الأنباء، والحديث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه النادي الذي لديه حاليًا العديد من الملفات الساخنة على طاولته.

وفي المقابل لا يجد برشلونة أي قلق من الأمر، لعدم تضمين عقد ميسي أي ثغرات، بعدما انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجانًا هذا الصيف، والوسيلة الوحيدة حاليًا لرحيله هي تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.