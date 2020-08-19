حقيقة مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم وباهر المحمدي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:46 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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كشفت إدارة النادي الاهلي عن حقيقة سعي القلعة الحمراء للتعاقد مع صفقات محلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكانت عدداً من وسائل الإعلام قد زعمت مؤخراً دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، إلى جانب تقديم عروض مغرية بباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.


ونفى مسئولو النادي الأهلي وجود مفاوضات مع محمد إبراهيم وباهر المحمدي أو غيرهما من لاعبي الدوري المحلي، مؤكدين أن النادي يبحث عن صفقة أجنبية بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية؛ لتعويض رحيل رمضان صبحي الذي رفض البقاء في صفوف القلعة الحمراء، مفضّلا الانتقال لنادي بيراميدز.


ومن المقرر أن يجتمع محمود الخطيب، رئيس الأهلى، بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق، خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة عدة ملفات، وفى مقدمتها التعاقد مع لاعب أجنبي جديد يحدده المدرب السويسري، مع تخصيص مبلغاً كبيراً لحسم هذه الصفقة، وهو ما سيستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من صفوف القلعة الحمراء.


يذكر النادي الأهلي يستعد لمباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.


ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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