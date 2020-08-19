مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

يخطط مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول بقوة على خط المفاوضات مع برشلونة لضم 4 لاعبين من العملاق الكتالوني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ةمانشستر يونايتد يرغب في ضم الرباعي عثمان ديمبلي، وأرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي.

وأوضحت الصحيفة أن أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، يبحث عن إعادة بناء الفريق الموسم المقبل، بعد الخروج من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

ويبحث مسؤولو مانشستر يونايتد لضم ديمبلي باعتباره البديل المناسب لجادون سانشو، الذي فشل الشياطين الحمر في التعاقد معه من بوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد، ودع منافسات بطولة الدوري الاوروبي، بالخسارة بثنائية مقابل هدف، أمام إشبيلية الإسباني، الذي تأهل لمواجهة إنتر ميلان في نهائي البطولة.

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