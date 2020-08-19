عمر كمال وحسن شاكوش يهنئان تامر حسني بعيد ميلاده (فيديو)

وشارك شاكوش جمهوره ومحبيه فيديو له برفقة عمر كمال وهما يوجهان رسالة لتامر حسنيـ قالا فيها: "كل سنة وإنت طيب يا نجم الجيل وديما مشرف نفسك ومشرفنا يا حبيبي".يشار إلى أن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع عمر كمال وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.من ناحية أخرى يستعد كلاهما لطرح دويتو جديد بعنوان 'لغبطيطا' وقاما بنشر مقطع من الأغنية.