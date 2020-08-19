عمر كمال وحسن شاكوش يهنئان تامر حسني بعيد ميلاده (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

حرص مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال على تهنئه الفنان تامر حسني بعيد ميلاده الذي صادف أول أمس.

وشارك شاكوش جمهوره ومحبيه فيديو له برفقة عمر كمال وهما يوجهان رسالة لتامر حسنيـ قالا فيها: "كل سنة وإنت طيب يا نجم الجيل وديما مشرف نفسك ومشرفنا يا حبيبي".

يشار إلى أن شاكوش طرح مؤخرًا أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع عمر كمال وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

من ناحية أخرى يستعد كلاهما لطرح دويتو جديد بعنوان 'لغبطيطا' وقاما بنشر مقطع من الأغنية.


أخبار تهمك

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 10 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 9 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس دولة إفريقية يستقيل بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

منذ 38 دقيقة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف موقف نجمي الفريق من المشاركه أمام الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الموسم.. حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

01:45 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية