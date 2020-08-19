الحضري يتوقع ترتيب الزمالك في نهاية الدوري الممتاز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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توقع عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مصير الزمالك في نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

 

وأشار الحضري في تصريحاته لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، أن الزمالك سينهي بطولة الدوري المصري هذا الموسم في وصافة جدول الترتيب.

 

وتابع، "على الرغم من أن بيراميدز والمقاولون يقدمان مستوى مميز هذا الموسم ولكني أثق في أن الزمالك سيحصل على المركز الثاني في نهاية مسابقة الدوري هذا الموسم".

 

وواصل، "كارتيرون غامر في المباراة بالدفع بعدد كبير من الناشئين، ودفع ثمنها بفقدان نقطتين هامتين اليوم".

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