هل يتولى فينجر تدريب هولندا خلفاً لكومان ؟

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي السابق يعمل على مساعدة برشلونة الإسباني للتعاقد مع مدربه الجديد خلفاً لكيكي سيتين.

وأشارت شبكة فوكس سبورتس العالمية إلى أن برشلونة كان قد أعلن مؤخرًا عن إقالة كيكي سيتين رسميًا من قيادة الفريق الكتالوني بينما يسعى مسئولو البرسا للتعاقد مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي.

وأكدت الشبكة العالمية أن فينجر عرض خدماته على الاتحاد الهولندي لكرة القدم من أجل خلافة كومان في قيادة الطواحين في بطولة اليورو في العام المقبل.

وأفادت الشبكة العالمية بأن أوسكار جراو المدير العام لبرشلونة كان يتفاوض بالأمس مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم من أجل فسخ عقد كومان.

ونوهت الشبكة العالمية أن فينجر لم يتول قيادة أي فريق منذ الرحيل عن تدريب آرسنال في صيف 2018.

وكان فينجر قد صرح في وقت سابق عن رغبته في العودة للتدريب قائلًا: "كل يوم، أريد أن أدرب، لقد كنت أفعل هذا طوال حياتي لكني لن أقوم بالكثير من القتال، عمري 70 سنة، لقد قدمت الكثير، الآن ألعب الروليت الروسية قليلًا".

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