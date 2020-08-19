محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:16 ص
أمل الحلفاوي
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اشتعلت أزمة جديدة داخل أسوار القلعة البيضاء، بسبب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
وقام محمود علاء،
بتهديد إدارة ناديه بالرحيل، بسبب تجاهله حتى الآن في العديد من الأمور، حيث أنه لم
يحصل على مقدم تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن.
وكان وقع محمود
علاء على عقوده الجديدة مع نادي الزمالك في شهر أبريل الماضي، لذلك انزجع اللاعب بشكل
كبير لطول المدة.
وكشف مصدر داخل
نادي الزمالك أن محمود علاء لديه الكثير من العروض الخليجية بمقابل مادي ضخم من أجل
الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هذا ماجعله يطلب بعقد جلسة
رفقة مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.
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