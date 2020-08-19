محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

اشتعلت أزمة جديدة داخل أسوار القلعة البيضاء، بسبب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقام محمود علاء، بتهديد إدارة ناديه بالرحيل، بسبب تجاهله حتى الآن في العديد من الأمور، حيث أنه لم يحصل على مقدم تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن.

وكان وقع محمود علاء على عقوده الجديدة مع نادي الزمالك في شهر أبريل الماضي، لذلك انزجع اللاعب بشكل كبير لطول المدة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود علاء لديه الكثير من العروض الخليجية بمقابل مادي ضخم من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هذا ماجعله يطلب بعقد جلسة رفقة مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء الفجر الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 8 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 11 ساعة

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

منذ 40 دقيقة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الصيفي

منذ أقل من ساعتين

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

غياب شيكابالا وفتحي وروقا عن التدريب يشعل أزمة جديدة في الزمالك

عبد الظاهر السقا: محمود علاء نسي أنه مدافع ويستحق الاستبعاد من المنتخب

نجم الزمالك يهدد بالرحيل لهذا السبب

ورطة جديدة للزمالك أمام الداخلية

الأهلي والجزيرة يشعلان صراع المنافسة على نجم الزمالك

نهائي دوري أبطال إفريقيا يشعل أزمة للزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

01:45 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية