محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

اشتعلت أزمة جديدة داخل أسوار القلعة البيضاء، بسبب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقام محمود علاء، بتهديد إدارة ناديه بالرحيل، بسبب تجاهله حتى الآن في العديد من الأمور، حيث أنه لم يحصل على مقدم تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن.

وكان وقع محمود علاء على عقوده الجديدة مع نادي الزمالك في شهر أبريل الماضي، لذلك انزجع اللاعب بشكل كبير لطول المدة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن محمود علاء لديه الكثير من العروض الخليجية بمقابل مادي ضخم من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هذا ماجعله يطلب بعقد جلسة رفقة مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام المقبلة.