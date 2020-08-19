الشرط الجزائي عائق أمام رحيل ميسي عن برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أثار الكثير من القلق مؤخرًا بين جماهير الفريق الكتالوني حول إمكانية رحيله في الصيف الحالي.

ونقلت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن تقارير صحفية برازيلية أكدت مؤخرًا أن ميسي طالب إدارة البلوجرانا بالرحيل عن صفوف برشلونة لكن المسئولين في النادي نفوا هذا الأمر.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن المقربين من ميسي أثاروا القلق حول مصيره مع برشلونة بعد أن التزم الجميع الصمت ولم ينف أحد المعلومات الواردة من الصحافة البرازيلية.

ونوهت الإذاعة الإسبانية أن ميسي لم يتحدث عن مصيره حتى الآن بدافع الحب تجاه النادي الذي لديه حاليًا العديد من الملفات الساخنة على طاولته.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن برشلونة مطمئن أن عقد ميسي لا يتضمن أي ثغرات بعد أن انتهت المهلة التي تسمح له بالرحيل مجانًا في الصيف الحالي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن برشلونة يرى أن الوسيلة الوحيدة حاليًا لرحيل ميسي هي تسديد الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.