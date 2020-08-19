تفاصيل اتصال زيدان بنجم مانشستر يونايتد عقب هزيمة إشبيلية

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، قيام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بالاتصال بنجم مانشستر يونايتد، عقب انتهاء لقاء الفريق الأحمر ضد أشبيلية في الدوري الأوروبي.

وودع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من الدور نصف الهائي، بعد أن سقط أمام النادي الأندلسي بهدفين مقابل هدف.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" فإن زيدان قام بالإتصال هاتفياً بمواطنه بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر.

وأوضح الموقع، أن زيدان يمتلك علاقة صداقة قوية ببوجبا، وقام بالاتصال به للشد من أزره عقب الهزيمة.

ويبقى بوجبا أحد أهم أحلام زيدان في الميركاتو، إلا أن الأمر يستحيل هذا الصيف، في ظل الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا، واتي تضرب النادي الملكي.