مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن ميركاتو الزمالك الصيفي

كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن الصفقات التي يرغب في ضمها للقلعة البيضاء في الفترة الحالية.

ولم يقف نادي الزمالك عند مبلغ مالي معين في ضم الصفقات التي سيحددها كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، حتي لو ارتفاع عن 500 مليون جنيه.

وأكد مرتضي منصور على مكانة نادي الزمالك، وأنه يستحق ان يضم افضل العناصر على الساحة العربية والإفريقية، وهو مانخطط له في الفترة الحالية.

وتعادل الزمالك مساء أمس أمام فريق إف سي مصر سلبياً ضمن مباريات الأسبوع العشرين، في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.