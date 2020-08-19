أول تعليق من محمد إبراهيم على اقترابه من الأهلي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال مدرب فريقه، حول الفريق للأفضل بشكل كبير، حيث أكد أنه كان بمثابة نقطة فارقة على المستوى النفسي، وهو ما انعكس على المستوى الفني.

 

وتابع لاعب الزمالك السابق في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على شاشة قناة النهار، "عانينا من سوء حظ غير طبيعي خلال مباريات الدور الأول من الدوري، وفقدنا الكثير من النقاط، في مباريات كنا نستحق فيها المكسب".

 

وأشار إلى أن إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة أثر نفسيًا بشكل إيجابي على جميع لاعبي الفريق، وأعاد الثقة لهم.

 

وشدد على أنه يسعى لإفادة الفريق ويفكر دائما في استخدام إمكانياته وتوظيفها لخدمة الفريق على المستوى الهجومي، موضحا أن إيهاب جلال منح له الحرية كاملة وهذا ما أعطانه الثقة في الملعب.

 

وتطرق للحديث عن موقفه من الانتقال إلى الأهلي، حيث قال، "أركز في الوقت الحالي مع مصر المقاصة، ونريد أن نحصل على مركز متقدم يليق باسم النادي وكل تركيزي منصب حاليا مع المقاصة ولا أفكر في أي شئ آخر".

 

وتمنى الانضمام لمنتخب مصر من خلال المستوى الفني الذي يقدمه، حيث أشار إلى أنه يبذل قصارى جهده لخدمة فريقه.

 

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