في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رزان المغربي









يصادف اليوم الأربعاء 19 أغسطس عيد ميلاد الفنانة اللبنانية رزان المغربي.وفي السطور التالية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عنها.* رزان المغربي إعلامية وممثلة ومغنية لبنانية ولدت عام 1973 وبدأت حياتها الاعلامية عام 1989 .* والدها الداعية عبد الوهاب مغربي وهو رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ، ووالدتها حسناء السبيعي، ولها شقيق وحيد يصغرها سنًا ويدعى طارق.* رزان المغربي تحمل الجنسية البريطانية ، عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان .* تجيد رزان الحديث بطلاقة بأربع لغات هي "العربية، الانجليزية، الفرنسية، الإيطالية".* أطلت على شاشة تلفزيون المستقبل كأصغر مذيعة حيث كانت تبلغ 16 من عمرها في البرنامج الشهير "الليل المفتوح".* انتقلت بعد ذلك الى MBC في لندن لتقدم البرنامج العالمي Top of the popsبنسخته العربية ولاقى البرنامج شهرة واسعة، كما قامت بتغطية الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية .* وفي عام 2006 أطلقت رزان برنامج "شهرزان" هو برنامج فني منوّع ، وتتمحور فكرته حول تنقل رزان في بلاد العالم لتنقل بدورها الى المشاهدين العرب ما يدور في العالم الغربي في إطار التسلية والفنون والنشاطات الشبابية .* شاركت رزان في عدة أعمال درامية وسينمائية منها مسلسل مصطفى شعبان "العميل 1001"، و مسلسل "عدى النهار" في 2008 ، وكانت آخر أعمالها الدرامية مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين ، كما شاركت في فيلم "حرب إيطاليا " عام 2005 .*في عام 2009 قدمت برنامج قسمة ونصيب في موسمه الثاني على شاشة LBC اللبنانية.* رزان متزوجة من رجل الأعمال المصري "ناجي كامل " منذ عام 2010، وهو الأمر الذي أخفته عن الإعلام لثلاث سنوات، وأثمر الزواج في السابع من أبريل 2014.* آخر عمل شاركت به رزان برنامج "إغلب السقا" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2020 ، ويشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.