موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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اقتربت منافسات البطولة الأهم والأعرق، دوري أبطال أوروبا على النهاية، بعد مباريات قوية شاهدناها طوال أحداث المسابقة، سواء قبل تفشي فيروس كورونا أو بعدها.

حيث تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدور النهائي، بعد الفوز على نادي لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

بينما طرف النهائي الثاني لم يحدد بعد، حيث يواجه بايرن ميونيخ الألماني نظيره أولمبيك ليون الفرنسي، مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأحد 23 من شهر أغسطس الجاري في لشبونة، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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