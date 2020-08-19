الأهلي يكشف موقف نجمي الفريق من المشاركه أمام الزمالك

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من المشاركه إمام الزمالك، في لقاء القمة المقرر له يوم السبت المقبل.


ويخضعان لفحص طبي صباح اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق الجماعى، للتأكد من جاهزيتهما المشاركه في اللقاء، وذلك بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.


وتعرض الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وفي انتظار نتائج الفحص الطبي التي سيحدد إمكانية جاهزية الثنائي في المشاركة في المران اليوم.


ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء غدٍ؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.

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