بنيولوك جديد.. ويزو تشعل "إنستجرام"









واعتمدت في الصورة على قصة شعر غريبة، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.





وعلقت الفنانة ويزو على الصورة قائلة: "إني لا أكذب ولكنى اتجمل".



يذكر أن مسلسل" رجالة البيت" أحدث أعمال "ويزو" الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.









تحرص الفنانة ويزو، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ويزو عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بنيولوك جديد ومختلف.