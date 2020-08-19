الشؤون الدينية بالبرلمان تكشف حقيقة عودة صلاة الجمعة (فيديو)

أكد شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن عودة صلاة الجمعة أصبحت مطلب جماهيري لدى شعب مصر بالكامل، مشيرًا إلى أن اللجنة الدينية طالبت بانعقاد اجتماع داخل اللجنة الدينية بحضور الأوقاف والصحة والتنمية المحلية والوزارات المعنية بأزمة كورونا، لتلبية مطلب الجماهير.





وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكافيهات والمولات والدوري العام وكل مناحي الحياة عادت مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة.





وأشار إلى أن جائحة كورونا أنهكت حكومات واقتصادات كثيرة، ولكن الحكومة المصرية أدارات الجائحة باقتدار

الشعب المصري، متابعًا: "جائحة كورونا كانت سببًا في التقريب بين المواطن والحكومة المصرية".





وذكر وكيل اللجنة الدينية، أن أعداد الإصابات والوفيات انخفضت، والوزارات المعنية ليس لديها مانع في عودة صلاة الجمعة، ولكن ترك الأمر للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، والتي ستنعقد خلال الأسبوع الجاري، والقرار سيكون به الصالح لشعب مصر، متابعًا: "الصلاة اختيارية، ومن يذهب للصلاة هم الأكثر حكمة، ولن يذهبوا لنقل المرض لبعضهم البعض"، معلقًا: "أراهن على وعي الشعب المصري".





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قالت وزارة الأوقاف أنها قدمت خطتها لعودة صلاة الجمعة للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وتم إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، وهي المنوط بها إصدار جميع القرارات المتعلقة بالعودة التدريجية لجميع الأمور، وهي من ستعلن بعد اجتماعها كل ما يتصل بما يسفر عنه الاجتماع بما في ذلك تحديد موعد عودة صلاة الجمعة وفق التقييم الطبي للأمور.





وأوضحت "الأوقاف"، أنها لم تصدر أي بيان بشأن توقيت عودة صلاة الجمعة، حيث إن الأمر متوقف على ما ينتهي إليه رأي لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء وما يصدر عن الاجتماع من قرارات، وتؤمل الوزارة تحري الدقة فيما ينشر، وأنه لا يمثلها إلا ما ينشر رسميا على موقعها أو موقع مجلس الوزراء الموقر.



