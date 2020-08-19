"لو عايزة أمحي ذكرياتي هتبرع بـ 6 فستانين".. أول تعليق من مي حلمي على مسابقة فستان زفافها









ولفتت إلى أنها فكرت بهذه المبادرة منذ 7 شهور وقت سفرها إلى دبي لكنها تأخرت في القرار بسبب أزمة فيروس كورونا وعدم إقامة أفراح.



وأضافت أن قرار تسليمها الفستان لعروسة أخرى لم يكن له علاقه بانفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد، مؤكدا بأن هذا المسابقة تم الإعلان عنها منذ 9 أيام قبل مايحدث كل ذلك عبر السوشيال ميديا، قائلة: "لو عايزة اتبرع علشان أمحي ذكرياتي هتبرع بـ 6 فستانين".









علقت المذيعة مي حلمي، لأول مرة عن المسابقة التي سلمت من خلالها فساتها لعروسة أخرى، الأمر الذي جعل البعض يربط بذلك بخبر انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد.وقالت مي حلمي، خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي" أنها اكثر عروسة ارتدات فستانين فرح، لذلك قررت أن تفرح غيرها من الفتيات وتهديها أحد فساتينها.