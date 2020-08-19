تكريم النجمة رغدة في مهرجان "الإسكندرية السينمائي"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ 36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، عن تكريم الفنانة رغدة عن مجمل أعمالها الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنانة الكبيرة رغدة واحدة من الفنانات اللاتي قدمن للسينما العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرت بها الشاشة الكبيرة، ونجحت في تجسيدها بشكل جذب قلوب كل الأسرة المصرية والعربية، وهو ما شجع إدارة المهرجان على تكريمها خلال الدورة 36 والتي ستحمل اسم النجم الكبير عزت العلايلي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن الفنانة رغدة تقوم بكتابته الناقدة ماجدة موريس، مشيرا إلى أن الفنانة رغدة سبق وأن كرمت في العام الماضي من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بجانب العديد من الأسماء اللامعة مثل رءوف توفيق، السيناريست مصطفي محرم، الفنان رشوان توفيق، المخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، الكاتب مفيد فوزي، واسم الدكتور شوقي علي.


من جانبها أعربت الفنانة رغدة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث أكدت أنه مهرجان عريق صاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من النجوم الكبار، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف ويدعو للفخر.

يشار إلى أن الفنانة رغدة ولدت في مدينة حلب بسوريا لأب سوري وأم مصرية، وتميزت في السينما السورية خلال فترة الثمانينيات من خلال تعاونها مع الفنان السوري دريد لحام في فيلمي التقرير والحدود، لكنها حققت انتشارًا فنيًا كبيرًا مع دخولها السينما المصرية، واشتهرت بأدوارها في العديد من الأفلام الناجحة مثل "استاكوزا، رغبات، 85 جنايات، الإمبراطور، كابوريا، عيون الصقر، فتاة من إسرائيل، خيوط العنكبوت، بناتنا في الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللي باع الشمس"، وغيرها من الأعمال الفنية المهمة، وبجانب التمثيل تزاول رغدة العديد من الأنشطة الأدبية المتنوعة على رأسها كتابة الشعر.

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