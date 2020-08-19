رئيس وزراء لبنان الأسبق يعلق على الحكم في قضية اغتيال الحريري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:01 ص
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
أمنية فوزي
Advertisements
قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن لبنان تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن جريمة اغتيال الحريري أخذت سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية.

وعن صدور الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، قال "السنيورة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "لم يكن من الغريب أن يكون بين المتهمين باغتيال الحريري 5 شخصيات من حزب الله، والحزب لن يقوم بأي عمل لتسليم المتهمين باغتيال الحريري".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للاغتيال في لبنان الفترة الماضية ولم تظهر التحقيقات أي نتيجة بشأنهم.

اقرأ أيضًا.. تعليق سعد الحريري بشأن قضية اغتيال والده
علق رئيس حكومة لبنان السابق، سعد الحريري، على الحكم الصادر بحق قتلة والده، وقال من مقر المحكمة الدولية في لاهاي، إنه باسم عائلة رفيق الحريري وعائلات الضحايا نقبل حكم المحكمة ونطلب تنفيذ العدالة.

وقال الحريري مطلبي هو مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا: القصاص العادل من المجرمين. وهذا المطلب لا مساومة عليه. المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة حتى يتم تسليم المجرمين للعدالة بوضوح: لا تنازل عن حق الدم".

وأضاف: "اليوم أحمل مطلبا جديدا بعد الكارثة المهولة التي حلّت بمدينتي وبلدي يوم 4 آب، هو أن تؤسس الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري ورفاقه معرفة الحقيقة والعدالة لكل الأبرياء والجرحى الذين سقطوا في انفجار بيروت وهنا أقول أيضا: لا تنازل عن حق بيروت وحقّ الضحايا الأبرياء".

وتابع: "بفضل المحكمة الخاصة بلبنان وللمرة الأولى بتاريخ الاغتيالات السياسية العديدة التي شهدها لبنان عرف اللبنانيون الحقيقة...وأهمية هذه اللحظة التاريخية هي رسالة لمن ارتكب هذه الجريمة الإرهابية وللمخططين بأن زمن استخدام الجريمة في السياسية من دون عقاب ومن دون ثمن، انتهى!".

وقال الحريري "لأن الهدف من هذه الجريمة الإرهابية هو سياسي، أصبح واضحا للجميع أن الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية. وعلى وجه لبنان ونظامه وهويته أيضا لا مجال للمساومة. نحن معروفون ونتحدث بوجوه مكشوفة وبأسمائنا الحقيقية، ونقول للجميع: ما بقى حدا يتوقع منا أي تضحية. نحن ضحينا بأغلى ما عندنا ولن نتخلى عن لبنان الذي دفع الشهداء حياتهم لأجله".

وقال "التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله الذي أصبح واضحا أن شبكة القتلة خرجوا من صفوفه، ويعتقدون أنه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص، لذلك أكرّر: لن أستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص. اللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب".

وختم الحريري متوجها لعائلته: "هذه اللحظة انتظرناها على مدى 15 عاما، وهذه اللحظة تذكرنا أنه مهما حصل نبقى عائلة واحدة، وجعنا واحد وقلبنا واحد، وهذا عهدي لوالدي الشهيد رفيق الحريري وأزيد على جملته الشهيرة "ما حدا أكبر من بلدو"، إنه "ما حدا أكبر من قرار اللبنانيين للحقيقة والعدالة، وما حدا أكبر من العدالة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الاسبق بوابة الفجر المحكمة الخاصة بلبنان الفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة وخلافات حول إجراءات دمج الاتفاقيات

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس برشلونة يكشف تفاصيل حواره مع والد ميسي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 8 ساعات

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

ميسي يرفض الحديث حول مستقبله في برشلونة.. "اتخذت القرار الصحيح"

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على بيراميدز.. الأهلي يكشف مفاجأة في عقد "معلول"

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة

"رويترز": اعتقال رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يعلن عن خليفة أبيدال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس دولة إفريقية يستقيل بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين

منذ ربع ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الموسم.. حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الزمالك الأول

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الطبيب الألماني يوجه صدمة للأهلي بشأن محمد محمود

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الحريري: لبنان ليس دولة تابعة لأي محور

المحكمة الخاصة بلبنان: المتهمون في اغتيال الحريري ينتمون لحزب الله

أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة بشأن قتلة والده

الرئيس اللبناني يعلق على قرار المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

بريطانيا: الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة

محلل سياسي: اللبنانيون كان ينتظرون إدانة كاملة لـ حزب الله

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:56 م

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

01:31 ص

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

01:45 ص

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية