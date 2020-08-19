الحضري يكشف أسباب تعادل الزمالك مع نادي مصر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أسباب تعادل الأبيض أمام نادي مصر سلبيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وأوضح الحضري في تصريحات له عبر شاشة قناة النهار في برنامج اوضة اللبس، أن الزمالك لم يدخل المباراة من أجل الفوز، ولم يكن لديه العزيمة والإصرار على فعل ذلك.

 

وتابع الحضري، "الزمالك غاب عنه الجدية والإصرار في مباراة اليوم،  على عكس ما حدث في مباراة مصر المقاصة السابقة التي فاز فيها في الدقائق الأخيرة بهدف".

 

وشدد على أنه كان لابد أن يدفع كارتيرون بالأساسيين في بداية المباراة وعندما يضمن النتيجة يبدأ بالدفع بالشباب.

 

وأشار إلى أن الفوز على نادي مصر كان هاما لمنافسة الزمالك على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بالإضافة إلى البحث عن التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل فضلا عن الاستعداد لمواجهة الأهلي.

 

وأتم، "لو كان لاعبو الزمالك في مباراة اليوم كاملة لعبوا بنفس مستوى آخر 5 دقائق لكان حقق الفوز".

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