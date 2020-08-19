خالد جلال يشيد بالعرض المسرحي "محل اللعب" على مسرح ساحة "الهناجر"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
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شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، العرض المسرحي "محل اللعب"، أمس الثلاثاء، الذى يقدم ضمن برنامج "عودة الروح" وينظمه القطاع على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. 

وأشاد جلال بالعرض المسرحى"محل اللعب" وحرص على تحية فريق العمل والتقاط صور تذكاريه معه خشبة المسرح، والعرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، والعرض يعد إعداد مسرحى عن ثلاث أفلام عالمية للأطفال .

وحرص القطاع على تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بإرتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والإلتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستعابية، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة .

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