بمكياج جريء.. سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"







ونشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها مرتدى فستان أسود مكشوف الصدر.





واعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.



وكانت سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة"بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.



يذكر أن سلمى أبو ضيف من بين النجمات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل" لا تطفئ الشمس"مع المخرج محمد شاكر خضير، مسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، فيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.

تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".