لميس جابر: "السيسي" أسرع كثيرًا من كل المسؤولين في مصر

قالت لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يسير بشكل سريع جدًا عن جميع المسؤولين، معقبة: "هذا الرجل لديه حماس غير عادي، ولديه حب للعمل لم أشاهده في أي رئيس سابق".





وتابعت "جابر"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء،: "الرئيس السيسي أسرع كثيرًا من كل المسؤولين في مصر، وهذا احقاقًا للحق، وليس لأي شيء آخر".





ولفتت إلى أن الإعلام في حاجة لفتح بابا النقاش أكثر مما هو موجود الآن، معقبة: " الإعلام محتاج الباب يتفتح أكثر من كده، ومحتاج ناس كتير تتكلم"





هذا وشهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.





ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.





كما أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.





ويهدف المشروع إلى:

حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.



