عاري الصدر.. أحدث ظهور لمحمد عز عبر "إنستجرام"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد عز على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها في مكان يبدو أنه صحراء.

واعتمد في الصورة على إطلالة غريبة، حيث ظهر عاري الصدر ويجلس بمفرده وسط الصحراء.

كانت آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

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