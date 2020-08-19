تصريحات نارية من رئيس برشلونة مع قناة النادى الرسمية

أطلق الاسباني جوزيب ماريا بارتيميو رئيس نادى برشلونة الإسباني تصريحات نارية فى حواره مع قناة النادي الرسمية وما يخطط له خلال الفترة المقبلة مع النادي.

وقال ‏بارتيميو:"شتيجين مستمر معنا لفترة طويلة كذالك اللاعب أنسو فاتي وأيضا ليو ميسي حتي نهاية عقده أما كوتينهو فهو لديه خيارات للبقاء، سنرى المدرب كومان ماذا سيفعل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس برشلونة:"هناك لاعبون جلبوا ألقاب للنادي وحان وقت رحيلهم ووداعهم بأفضل طريقة، تغيير الفريق سيكون عميقا، على الجماهير أن تتحمس للمشروع الجديد".

يذكر أن برشلونة قد تلقي هزيمة قاسية بنتيجة 8 / 2 أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.