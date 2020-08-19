عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أحد الأندية الإيطالية، من أجل التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن عن انتهاء علاقته مع رمضان صبحي، بعد رغبة الأخير في اللعب لصفوف بيراميدز.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادى بولونيا مستعد لضم رمضان صبحى بجدية، خلال الصيف الجاري.

وتابعت الصحيفة، أن بولونيا يرى أن رمضان صبحي يتمتع بالعديد من الإمكانيات، وسيكون مناسب لخطة الفريق الإيطالي في حال التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات لا زالت فى مراحلها الأولية مع هدرسفيلد تاون من أجل حسم صفقة انتقاله إلى بولونيا.

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