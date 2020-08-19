لميس جابر عن انتخابات مجلس الشيوخ: كنت "محتاسة"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:39 ص
لميس جابر
لميس جابر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة لميس جابر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، إنها في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، كانت "محتاسة"، معقبة: "مكنتش عارفة مين اللي نازل".

وأضافت "جابر"، خلال حوارها، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"،:"نحتاج لسنوات كثيرة لنشر الوعي بين المواطنين للمشاركة في الانتخابات"، مشيرة إلى أن الوضع إبان انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مختلفًان حيث لم لم يكن بحاجة لدعاية والمصريون صوتوا له افواجا.

وفى تقييمها لمجلس النواب الحالي، قالت: "البرلمان قام بعمل رائع، وكنا بنشتغل من ١٢ لـ ٩ مساء، واصدرنا قوانين كثيرة متعلقة بالثقافة والآثار".

هذا وشهدت الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ويستهدف القانون مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وتكون في أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ويهدف المشروع إلى: 
حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم والدفاع، عند الطلب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش.

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