بفستان قصير.. مي حلمى تشعل "إنستجرام" بعد انفصالها عن محمد رشاد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الإعلامية مي حلمي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مى حلمى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مشرقة.

واعتمدت في إطلالتها عل فستان بمبى قصير، فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

وكانت الإعلامية مى حلمى قد أعلنت تسليم فستانى زفافها إلى عروستين والتى أعلنت منذ أيام عن التبرع بهما، وذلك بعد انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد، وشاركت مى صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة :"اللى بيقعدلك فى الدنيا عملك الطيب وسيرتك الحلوة بين الناس".

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