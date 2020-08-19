"كل سنة وإنتي طيبة يا أول فرحتي".. إنجي علاء تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

وجهت الكاتبة إنچي علاء، رسالة تهنئة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم، حيث نشرت إنچي مجموعة صور لها برفقة ابنتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "لإنستجرام".ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي يا أول فرحتي وأهم إنجازاتي.. 14 سنة عدوا في لحظة".وتابعت: "ربنا يباركلي فيكي ويقدرني اكمل المشوار ويهديكي انتي وأخواتك وأشوفك أحسن بنت في الدنيا".يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.