"كل سنة وإنتي طيبة يا أول فرحتي".. إنجي علاء تهنئ ابنتها بعيد ميلادها

كل سنة وانتي طيبة يا جنى يا حبيبتي يا اول فرحتي واهم انجازاتي🎉😍🎁🎂 اربعتاشر سنة عدوا في لحظة🙏 ربنا يباركلي فيكي ويقدرني اكمل المشوار ويهديكي انتي واخواتك واشوفك احسن بنت في الدنيا ❤ Happiest Birthday my always & forever baby 🎊 #birthdaycelebration #momanddaughter #loveher #happy14thbirthday