تخطيط الأهلي تفتح ملف التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:01 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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فتحت لجنة التخطيط بنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، ملف إمكانية التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

تعاقد الأهلي مع حارس جديد

وانتهت مهمة الحارس شريف إكرامى مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد إعلان رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وطلب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء ضم حارس مميز مع العناصر المتواجدة حاليا لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفترة المقبلة.

ورغم رفض السويسرى رينيه فايلر لفكرة تدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة جديدة، ولكن هناك اتجاها من جانب لجنة التخطيط لعرض الفكرة عليه من جديد فى الفترة المقبلة، لاسيما بعد رحيل شريف اكرامي.

ويعتمد المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على محمد الشناوى بشكل أساسى فى المباريات، بينما يجلس على دكة البدلاء الثنائى على لطفى ومصطفى شوبير.

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