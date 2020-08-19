كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو ترغب في تسويق ثماني من نجوم الفريق من أجل رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية وجود نية داخل إدارة النادي الكتالوني في رحيل جوردي ألبا ظهير الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيقوم بالإستماع للعروض المقدمة لألبا من أجل رحيله خاصةً أن عقده ينتهي في عام 2024.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الكتالوني يرغب في التعاقد مع ظهير أكثر فعالية وبمستوى بدني عالي خاصةً مع تراجع مستوى ألبا وتعرضه للكثير من الإصابات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة باع واحد من هؤلاء اللاعبين الثمانية بالفعل وهو البرازيلي آرثر ميلو الذي إنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باقي اللاعبين الستة الآخرين هم جونيور فيربو وإيفان راكيتيتش ومارتين برايثويت وصامويل أومتيتي وأرتورو فيدال وعثمان ديمبيلي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة البلوجرانا ترغب في تدعيم صفوفه في الموسم الجديد بعد الهزيمة الكارثية التي مُني بها بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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