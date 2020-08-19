تحذير مهم من شعبة الصيادلة بشأن أدوية فيروس كورونا (فيديو)
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:17 ص
هدى عبدالرازق
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استنكر الدكتور حاتم بدوي، سكرتير الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، تداول أدوية على "السوشيال ميديا" على أنها تعالج فيروس كورونا، معلقا: "دي حالة من العبث".
وأشار "بدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يجوز بيع الدواء على صفحات "الفيسبوك"، فهو أمر مخالف للقانون، مضيفا أن ما يحدث جريمة تستوجب العقاب، منوها بأن الصيدلي هو الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عن الدواء وتأثيره على الإنسان.
وأضاف أن فيروس كورونا ليس له "كتالوج" حتى اليوم، ولا يجب الحديث عن التوصل لأدوية تعالج كورونا دون معرفة، حيث قد يؤدي ذلك لسحب الأدوية من السوق، مناشدا أعضاء مجلس النواب لإصدار قانون لمحاسبة من يتحدث دون اختصاص.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
يذكر أن الوزارة أعلنت أمس، تسجيل سجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و13 حالة وفاة جديدة.
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