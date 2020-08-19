تحذير مهم من شعبة الصيادلة بشأن أدوية فيروس كورونا (فيديو)

استنكر الدكتور حاتم بدوي، سكرتير الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، تداول أدوية على "السوشيال ميديا" على أنها تعالج فيروس كورونا، معلقا: "دي حالة من العبث".





وأشار "بدوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا يجوز بيع الدواء على صفحات "الفيسبوك"، فهو أمر مخالف للقانون، مضيفا أن ما يحدث جريمة تستوجب العقاب، منوها بأن الصيدلي هو الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عن الدواء وتأثيره على الإنسان.





وأضاف أن فيروس كورونا ليس له "كتالوج" حتى اليوم، ولا يجب الحديث عن التوصل لأدوية تعالج كورونا دون معرفة، حيث قد يؤدي ذلك لسحب الأدوية من السوق، مناشدا أعضاء مجلس النواب لإصدار قانون لمحاسبة من يتحدث دون اختصاص.



