بهذه الصورة.. مي سليم تغازل جمهورها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى سليم، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مى سليم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مشرقة.

واعتمدت في إطلالتها على مكياج خفيف، أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى أذاعته قناة ON E، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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