أحمد جمال لـ"الفجر الفني": لحنت أغنية "من غير مجاملة" قبل معرفة كلماتها.. وأهدي الأغنية لهؤلاء









أعرب الفنان أحمد جمال، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول أغنية "من غير مجاملة" الذي قام بطرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد جمال: "قمت بوضع الموسيقى الخاصة بالأغنية وأرسلتها للشاعر أمير طعيمة فأعجبه اللحن وقام بكتابة الكلمات عليه" .وأضاف: "محمد شفيق الموزع عمل شكل موسيقى جديد" مشيرًا إلى أنه يهدى أغنية "من غير مجاملة" لكل فتاة نالت الأغنية إعجابها" .الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية "جيل بطل" وهي من انتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند وهى من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.