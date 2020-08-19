"حماية المستهلك": قرار بشأن مصروفات "أتوبيسات المدارس" الثلاثاء المقبل

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنه من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن مصروفات أتوبيسات المدارس للعام الدراسي الماضي نظرًا لتوقف الدراسة منذ 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا وعدم استفادة الطلبة من هذه الخدمة.





وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على خصم 25% من قيمة مصروفات الباص في العام الدراسي الجديد، وفي حال انتقال الطلبة من مدرسة إلى أخرى سيتم رد هذه القيمة كمبلغ نقدي.

وأشار القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فور الاتفاق على هذا القرار وصدوره سيتم إلزام جميع المدارس بهذا القرار وفي حالة عدم التزامها سيتم تحويلها إلى النيابة المختصة وتوقيع عقوبة تصل من 10 آلاف إلى مليون جنيه وسيتم ذكر أسماء هذه المدارس علنًا على أنها مخالفة.