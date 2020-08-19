"حماية المستهلك": قرار بشأن مصروفات "أتوبيسات المدارس" الثلاثاء المقبل
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:45 ص
شيماء حسن
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قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنه من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء المقبل قرارًا بشأن مصروفات أتوبيسات المدارس للعام الدراسي الماضي نظرًا لتوقف الدراسة منذ 15 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا وعدم استفادة الطلبة من هذه الخدمة.
وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق على خصم 25% من قيمة مصروفات الباص في العام الدراسي الجديد، وفي حال انتقال الطلبة من مدرسة إلى أخرى سيتم رد هذه القيمة كمبلغ نقدي.
وأشار القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إلى أنه فور الاتفاق على هذا القرار وصدوره سيتم إلزام جميع المدارس بهذا القرار وفي حالة عدم التزامها سيتم تحويلها إلى النيابة المختصة وتوقيع عقوبة تصل من 10 آلاف إلى مليون جنيه وسيتم ذكر أسماء هذه المدارس علنًا على أنها مخالفة.
وفيما يتعلق بمصروفات العام الدراسي الثاني للمدارس أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن وزارة التربية والتعليم علقت على هذا الأمر بأن العام الدراسي تم استكماله أون لاين دون أي انتقاص والدليل انتقال الطلبة من سنة تعليمية إلى أخرى ولذلك فالرد على شكاوى أولياء الأمور في هذه المسألة قوبلت بالرفض.
من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اتخاذ قرار لصالح الطالب في أي مادة بها أخطاء أو لبس في الأسئلة.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الراسبين من العام الحالي سيؤدون الامتحان بالشكل التقليدي ولكن نظام الأسئلة سيكون على النظام الحديث.
وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن التقييم كان يتم لسنوات من أجل الحصول على الدرجات ونحن نحاول أن يكون الهدف هو الفهم وليس الدرجات.
وأكد أن التفاضل والتكامل أقل نسبة نجاح في مواد الثانوية العامة، مشيرا إلى أن مصروفات المدارس الخاصة محكومة بنسبة الزيادة البالغة 7%، وهناك حالات مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل للعام الدراسي الجديد أول سبتمبر.
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