بهذه الطريقة.. كارمن سليمان تروج لأغنيتها الجديدة "كان فين حبك من بدري"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة كارمن سليمان، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على بلوزة زرقاء وبنطلون أبيض، وعلقت قائلة: "كان فين حبك من بدري".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كان طرحها أغنية "بصاتك" مع نهاية العام الماضي، أغنية "بصاتك" من كلمات سامي على، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز، والكليب من إخراج أمير الرواني.

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